桑德斯初選小勝一仗　姆紐欽即批「將毀掉經濟」

美國大選選戰開打，民主黨在艾奧瓦州的首站初選卻出現點票混亂，料需重點；該州民主黨主席普賴斯（Troy Price）終在周三（12日）宣布辭職。民主黨新罕布什爾州初選的投票人數則刷新紀錄，熱門參選人桑德斯險勝。不過，財長姆紐欽隨即潑冷水，表示如果桑德斯當選總統，將會「毀掉」經濟。

普賴斯周三發聲明請辭，稱︰「比起黨團大會當晚的安排，民主黨人值得更好的。」艾奧瓦州的點票混亂擾亂各參選人的競選陣腳，同時增加了新州初選的指標性。新州初選投票人數達29.4萬，打破前總統奧巴馬2008年競選時所創下的28.8萬紀錄。贏家桑德斯稱︰「我們的競選工程覆蓋到工人、年輕人、有色人種、相信政府有同情心和正義的人們。這就是可以勝出大選的聯盟。」

不過，民主黨籍的高盛前主席布蘭克費恩周三則在網上發文狠批︰「桑德斯跟（總統）特朗普一樣極端，他會毀掉經濟，也不會關心美軍。」又指桑德斯將會是俄羅斯心水的參選人。而共和黨籍的姆紐欽即時和應，指對方「說得不能更對了」。桑德斯則反唇相譏︰「我看看，華爾街的億萬富豪高層不喜歡我。嗯，我真驚訝。」

民主黨下一站的內華達州初選將於下周六（22日）舉行，屆時將會改用紙票，避免重演艾奧瓦州因手機應用程式出問題，而導致開票混亂。而日前宣布退選的華裔富商楊安澤周三則表示「我們會回來」、「紐約見」，似是暗示有意角逐紐約市長一職。