新冠肺炎：特朗普財政預算案　擬削減一半世衞撥款

美國總統特朗普政府近日提交新的2021年度財政預算案，政府有意削減逾30億美元（約234億港元）全球衞生基金撥款，包括每年向世界衞生組織（WHO）提供的一半資金。有民主黨議員及非牟利組織批評，政府此舉有損預防新冠肺炎等疾病傳播的工作。

全球衞生基金屬於對外援助撥款，2020年度的全球衞生基金撥款為550億美元（約4290億港元），政府欲削減兩成，將2021年度的撥款減至440億美元（3432億港元）。民主黨紐約州眾議員恩格爾直斥：「就如總統之前的財政預算案一樣，今年的預算又浪費了一堆印刷紙張。」

官員解釋，他們已從另外的途徑來對抗新冠肺炎等傳染病，如向美國國際開發署（USAID）額外撥款1500萬美元（約1.2億港元）。財政預算案也包括向緊急儲備基金撥款2500萬美元（約1.9億港元），以助控制疾病的大規模爆發。非牟利組織「美國全球領袖聯盟」的代表指，向USAID撥款1500萬美元，同時削減逾30億美元全球衞生基金撥款，並不是防犯傳染病的方法。