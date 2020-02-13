潛艇試射戰略導彈　擬研新核彈頭

美俄核武競賽白熱化，美軍周三（12日）在太平洋成功試射一枚潛射彈道導彈，以評估及展示戰略核潛艇武器系統的戰備狀態。與此同時，在美國能源部日前提交的新一年財政預算案內，華府計劃研發新一代用於潛射彈道導彈的核彈頭。

美國海軍表示，戰略核潛艇緬因州號在加州聖迭戈海域的西部測試靶場，試射一枚無武裝及經過壽命延長的三叉戟二型D5潛射彈道導彈，是三叉戟二型戰略武器系統第177次試射成功。美軍強調今次測試是預先安排，並非回應當今局勢或展示武力。

根據美軍聲明，這次測試屬於「展示與試航行動」（DASO），評估及展示戰略武器系統、戰略核潛艇部署前船員的戰備狀態。美軍形容三叉戟戰略武器的準確度及可靠度非常高，而一個有效及可靠的核威懾，是美國及盟友國家安全的關鍵元素。

另外，美國能源部周一（10日）提交下一個財政年度的預算案，負責管理核武的國家核安全局，要求取得1560億美元（約1.21萬億港元）撥款，用於維持及現代化核武，當中包括首次曝光、由三叉戟二型D5潛射彈道導彈搭載的W93核彈頭計劃。

分析指，W93可能部署在美軍下一代戰略核潛艇哥倫比亞級上，但有關這款新核彈頭的詳情不多，而美國1989年完成研發W88核彈頭後，至今沒有設計任何核彈頭。