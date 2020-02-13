美軍與敍政府支持者衝突釀死傷　俄一度介入

敍利亞局勢持續不穩之際，美軍罕見與當地親政府民眾爆發致命衝突。美軍裝甲車隊周三（12日）駛入敍東北的一個軍事檢查站時，遭到親政府平民攔截，雙方隨即爆發混戰，造成一名敍利亞平民死亡、一名美軍受傷；據指俄羅斯軍隊一度介入事件。

事發於敍土邊境小鎮卡米什利（Qamishli），聯軍當時想進入軍事檢查站時被敍方攔截，突然大批平民憤然襲擊美軍，他們用石頭投擲美軍車隊、另有人用污泥破壞一輛軍車；其中一輛裝甲車甚至着火，疑似遭到燃燒彈襲擊。在混戰中，美軍嘗試驅散人群，但由於對方仍繼續進行破壞及謾罵，美軍向人群出動實彈和煙霧彈還擊。

美軍發言人事後解釋，指聯軍當時在該地巡邏時遭到阻礙，然後向人群發出一系列警告緩和局勢無果，巡邏隊亦遭到不名人士射擊，因此聯軍為自身安全而決定還擊。美軍又指目前已調查事件，一名美軍遭輕微割傷。敍利亞傳媒報道指，至少一名平民死亡。

衝突發生期間，俄羅斯軍隊一度出現現場，據指俄方旨在平息雙方衝突；當時亦有疑似F15E戰機在上空盤旋及發射熱焰彈，敍方稱美軍發動空襲，但未有提供證據。