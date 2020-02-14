司法部加控華為及兩子公司　合謀盜竊商業機密罪名

美國司法部周四（13日）宣布，加控中國電訊設備巨企華為及其兩間在美國的子公司合謀盜竊商業機密罪名。

新控罪指，控華為（Huawei）、華為美國（Huawei USA）及Futurewei合謀從作為其競爭對手的6家美國公司盜取商業機密及知識產權，包括互聯網路由器的原始碼（source code）和用戶指南、天線技術和機械人測試技術等，又指這3家公司將這些從不正當途徑取得的收益，再投資在包括美國在內的華為全球業務。又指華為透過盜取商業機密的行為，大幅低了研發成本和相關的延誤，使該公司獲得不公平的競爭優勢。

檢控官指在部分個案中，華為指使及利誘其員工盜竊對手機密，能取得最有價值資訊的人可以獲得花紅；華為亦被指利用「代理人」，例如在研究機構工作的教授，去盜取知識產權。華為其他被檢控官指控的盜竊手法亦包括：在和知識產權擁有者達成保密協議後，將有關知識產權用於華為自身的商業用途、從其他公司挖角並指使這些員工盜取前僱主的知識產權等。

起訴書中又提出，華為及其子公司與北韓和伊朗等受到美國、歐盟及聯合國制裁的國家有生意來往，並企圖掩飾的新指控。

包括16項罪名的起訴書周三（12日）在紐約布魯克林聯邦法院公開，指控華為的有關行為持續了「數十年」。除了上述兩家公3家公司，被指由華為實際擁有並營運的香港公司Skycom和華為副董事長兼首席財務官孟晚舟，亦是起訴書的被告人。