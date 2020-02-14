撥38億美元建美墨邊境圍牆　國防部減購F35

美國總統特朗普銳意建成美墨邊境圍牆，美媒周四（13日）披露國防部為調撥資源建圍牆，計劃大幅削減2020年財政年度軍備採購開支約38億美元（約295.2億港元），受影響項目包括F-35隱型戰機、C-130運輸機、MQ-9收割者偵察機等。

報道指，五角大樓向國會提交了調整軍備採購的要求，分別從2020年度國防撥款及海外應急行動預算抽調約22億美元（約171億港元）和16.3億美元（約126.6億港元），以支付圍牆建造開支。其中，空軍的戰機採購預算減少8.61億美元（約67億港元），海軍及海軍陸戰隊則減5.58億美元（約43.3億港元）。

特別的是，所有削減的開支都是國會審批預算時加入。海軍原定增購6架可垂直升降的F-35B隱型戰機及其他軍機，國防部以目前撥款足夠為由，決定減購2架F-35B、2架魚鷹直升機及9架P-8海神式海上巡邏機；至於空軍，國防部取消增購4架C-130J運輸機、8架MQ-9收割者偵察機的預算，並縮減F-35A戰機及輕型攻擊機的採購規模。

除了大減軍機購買預算，五角大樓亦減少6.5億美元（約50.5億港元）的美利堅級兩棲攻擊艦，以及遠征快速運輸船的建造預算。