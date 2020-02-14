新聞剖析：封殺不果　美加控華為施壓

美國司法部宣布加控中國電訊設備巨企華為及其兩間子公司多項罪名，有分析相信美方明顯是為了在中美首階段協易協議生效前夕，加強對華為及中國施壓。美國一直呼籲盟友禁止華為參與國內的5G網絡建設，有評論直指美國的計劃不成功。

美媒分析相信，司法部加控華為意味打壓升級，目的是阻止中國獲得技術優勢。華為美國首席安全官珀迪（Andy Purdy）亦稱：「美國相信中國想掌控世界，因此反對所有他們認為能幫助中國的事，而制定令美國進步的科技產業政策，遠比設立限制難。」

不過，美國封殺華為之路非無阻滯，除無法拉攏盟友外，華府內部矛盾亦是美方未能成功打擊華為的原因之一。據指，五角大樓一直反對限制華為，認為會損害英特爾等美國晶片製造企業。有英國官員指出，美方不能提出確鑿證據證明為何必須排除華為，有指大多是政客主張封殺華為，來自情報專家的卻很少。作為美國主要盟友，英國卻率先宣布允許華為有限度參與5G建設，增加其他國家使用華為的信心。

美國司法部長巴爾早前提出，美國及盟友可透過收購芬蘭諾基亞及瑞典愛立信的控制性股權，與這兩家公司結盟對抗華為。芬蘭通訊部長哈拉卡（Timo Harakka）質疑巴爾的想法，指諾基亞及愛立信現時的獨立狀態很好，而採取類似中國補貼國內企業的方法來維護市場經濟及資本主義也很諷刺。