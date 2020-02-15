首階段貿易協議生效　美增設爭端解決辦公室

中美首階段貿易協議於美國時間周五（14日）正式生效，中美分別按協議下調對部分源自美國及中國商品的懲罰性關稅。美國貿易代表辦公室同日發公告，宣布成立雙邊評估及爭端解決辦公室，並設立熱線電話讓公眾投訴協議執行情況。

貿易代表辦公室表示，按首階段協議第7章有關執行機制的條款，設立雙邊計估及爭端解決辦公室，由美國副貿易代表格里什（Jeffrey Gerrish）領導處理協議執行的投訴，並新開熱線電話讓公眾提出相關疑難。不過，有專家相信在華經商的美國企業或憂慮中方進一步打壓，而抗拒向爭端解決辦公室投訴。美中貿易全國委員會一項調查則顯示，只有22%的成員企業表示「很有可能」使用這機制，20%表示不會，另有48%稱不確定。

中美貿易戰開打一年半後，終在上月15日於白宮簽署首階段貿易協議。協議共分為9部分，包括序言、知識產權、技術轉移、食品和農產品貿易、金融服務、宏觀經濟政策、匯率問題和透明度、擴大貿易、雙邊評估及爭端解決。

按協議，中美同意各自建立貿易框架小組（每6個月開一次會）、宏觀經濟會議（定期舉行）、雙邊評估和爭端解決辦公室（每季一次）；雙方的指定官員至少應每月舉行一次會議。

至於爭端解決，申訴範圍包括協議生效後的所有問題，以及生效前採取的措施，在生效後保留或持續存在影響的行動，亦適用於此機制。若問題未能解決，申訴方可停止履行某條款或採取相稱彌補措施。被申訴方若認為申訴方行動出於「善意」，則不能反擊；若出於惡意，被申訴方可退出協議。

在周五，中美已分別按協議下調部分懲罰性關稅稅率。美國降低對1200億美元（約9321億港元）中國貨實施的15%至7.5%，另外2500億美元（約1.95萬億港元）中國貨的25%關稅稅率則維持不變；中方亦對750億美元（約5826億港元）美國貨的關稅稅率減半。

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