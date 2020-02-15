美擬升級駐韓薩德　擴大防禦範圍

美軍為圍堵北韓導彈威脅，於2017年在南韓慶尚北道星州郡部署薩德導彈防禦系統，引發中國等周邊國家不滿。美朝無核化談判破裂多時，美國導彈防禦局計劃對薩德系統進行升級，讓美軍遙距控制薩德以擴大防禦範圍。

韓媒周五（14日）報道，導彈防禦局局長希爾（John Hill）周一（10日）透露美軍將於下個財政年度完成整合朝鮮半島導彈防禦能力，並升級薩德的發射架令它可與炮台分離，讓軍方透過遙距控制從而擴大攔截範圍，亦可部署更多發射架。

前駐韓美軍司令布魯克斯周四（13日）受訪時指，軍方從2017年起便討論升級薩德，需要多大的防禦半徑和距離是問題所在。他稱，分離發射架和炮台可擴大防禦的覆蓋範圍，更有效地保護南韓。

此消息引起外界猜測軍方會把發射架轉移到首爾或周邊地區，或在南韓部署更多發射架。部分南韓民眾不滿計劃，周五在總統府青瓦台前抗議，要求政府停止部署薩德。南韓國防部同日否認美韓討論轉移薩德部署地，稱美方的計劃主要是升級系統，擴大發射架與雷達的距離，不涉部署問題。

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