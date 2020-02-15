新冠肺炎：美撤鑽石公主號公民　日漢遊夏威夷後確診

新冠肺炎疫情持續，停泊在日本橫濱的郵輪鑽石公主號有大批隔離人士確診。消息指，美國將派包機接走在鑽石公主號隔離的美國公民。此外，美國夏威夷政府周五（14日）宣布，一名日本男子到夏威夷旅遊後回日本後確診新冠肺炎。

美國《華爾街日報》引述美國疾病控制及預防中心（CDC）官員指，國務院準備派兩架包機到日本，分批接走船上380名美國公民及其家屬。據指，他們回國後會在加州及德薩斯州的空軍基地隔離。

美國9名眾議院議員則去信要求政府，盡快為船上的美國公民進行病毒測試，將無感染人士帶到美國的設施隔離。共和黨田納西州眾議員羅伊（Phil Roe）指，非常擔心船上的護理及隔離狀況。羅伊一名醫生朋友亦在船上，該朋友指船上的醫療及隔離狀況惡劣，船員的醫療知識不足，整艘船有如病毒的培養皿。CDC指，已派出一名專家到日本協助當地的衞生官員，另派4名專家到美國駐日本大使館提供協助。

另外，一名來自日本愛知縣的男子上月28日至本月7日期間到夏威夷旅遊，並在旅程後段開始出現類似感冒的病徵，但沒有發燒。他回到日本後有嚴重病徵，其後確診感染新冠肺炎。專家估計，他於旅程前在日本或前往夏威夷途中感染。專家正追查他在夏威夷的行蹤，包括他乘坐的航班資料、與他有密切接觸的人士。