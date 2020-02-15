捐亡子心臟遺愛人間　慈父收心跳錄音痛哭

痛失至親的打擊往往無比沉重，美國維珍尼亞州一名父親早前把車禍身亡的兒子器官捐贈，希望幫助其他人延續生命。近日，他收到移植了其子心臟的受捐者的特別禮物，拆開發現是一隻啤啤熊，當他按下小熊的手掌後，竟然傳來兒子的心跳聲。父親百感交集，不禁流下男兒淚。

英媒周二（11日）報道，父親里德（John Reid）的16歲愛子達科他（Dakota）去年因車禍喪生，里德決定忍痛將亡子的器官捐出，其心臟捐給了患者奧康納（Robert O'Connor）。里德近日收到奧康納的禮物，拆開包裹後讀起對方的信件，信中提到：「我想將這封信親手交給你，但我不知道這一日何時到來。我上周做身體檢查時，工作人員幫忙錄下了心跳聲。」

里德拆開禮物包裝，發現是一隻寫有「史上最好爸爸」的啤啤熊，此刻他已經雙眼通紅，接着再按小熊的手、將公仔慢慢靠近耳邊，聽見兒子心臟的心跳聲，里德當場崩潰痛哭。

里德受訪時表示，收到這份禮物後內心充滿喜悅，對亡子的器官能救活他人很感恩。里德計劃與奧康納會面，他更滿心歡喜地稱：「我們有血緣關係，我們是一家人了。」