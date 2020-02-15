終止調查　聯邦檢察官不起訴麥凱布

美國聯邦調查局前副局長麥凱布，因多次向傳媒披露前國務卿希拉妮的電郵醜聞調查，最終在前年被革職。麥凱布接受調查時多次就事件說謊；當局隨即展開邢事調查。惟麥凱布的法律團隊周五（14日）宣布，聯邦檢察官決定不起訴麥凱布，並終止調查。

司法部在信件中提到，基於案件的形勢及政府已掌握的資訊，決定結束此案。《華爾街日報》2016年10月曾刊登一篇報道，講述聯邦調查局（FBI）及司法部的成員，爭論克林頓基金會一案該如何調查。報道描述麥凱布及一名司法部高官在一次通話中的爭論細節。

根據司法部總監察長早前的報告，麥凱布多次聲稱沒有批准任何人向記者透露調查的狀況，也不知道誰做了這種事；但麥凱布後來又改口承認曾鼓勵記者向他們了解。麥凱布被調查後一直否認自己有錯，稱有如實回答調查人員的問題。他指，自己的回應被調查人員及司法部總監察長誤解，但已在得悉後，立即叫調查人員作出修改。

總統特朗普曾多次公開批評麥凱布；麥凱布曾就被革職一事入稟法院，控告司法部及FBI無理解僱他違反憲法，聲稱特朗普希望除掉局內拒絕向他效忠的人，要求取回原有的退休金及其他福利。