走私無所不用其極 海關歷年查獲最奇怪例子

各地海關每天都要處理民眾試圖將不同禁運物品走私入境的情況，查獲的物品除了常見的毒品、假身份證及冒牌商品外，有很多更令人意想不到，有美媒上周六（15日）列出近年令人啼笑皆非的部分經典走私例子。

1. 埃及木乃伊亞麻布

美國海關2019年5月曾在密歇根州，查獲5個裝有古埃及木乃伊裹屍亞麻布的透明盒，相信來自公元前305年至公元前30年之間，美國政府其後盡力將非法文物運返埃及。

2. 男子扮人肉汽車座椅

一名墨西哥男子2001年，在墨西哥蒂華納與加州聖迭戈之間的聖思多羅口岸被截獲，他被發現將自己塞在車上的乘客座位內，試圖藏身狹小空間偷渡。

3. 信封運鴿

一名23歲的澳洲男子2009年2月從阿聯酋杜拜乘飛機抵達澳洲時，被發現其行李以維他命盒藏有兩隻雞蛋、小腿上分別綁有兩隻被包在軟墊信封內的活鴿、腰包內藏有種子及一條未經申報的茄子，面臨走私野生動物的最高刑罰為判囚10年及罰款7萬美元（約54萬港元）。

4. 偷運熱帶魚

一名女子2005年從新加坡乘飛機抵達澳洲墨爾本，因腰部傳來水聲令海關起疑，搜查後發現她將15個裝滿水及51條活熱帶魚的膠袋，藏在特製圍裙內，再繫在腰上。