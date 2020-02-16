美雙艦隊演練　神盾艦過台海畫面曝光

美國繼續展示軍力向中國施壓，上周六（15日）在西太平洋展開遠征打擊部隊行動演練，出動航空母艦戰鬥群與遠征打擊群，聲稱支援印太的自由與開放。與此同時，美軍公開神盾巡洋艦當天經台灣海峽，由東海駛入南海的畫面。

美軍第七艦隊表示，海軍羅斯福號航空母艦戰鬥群與美利堅號遠征打擊群的艦艇及軍機，聯同海軍陸戰隊的軍機，在第七艦隊管轄區展開一次高端聯合作戰演習，包括空對空訓練、編隊航行、機動、建立聯合通訊，以提高戰備狀態。

美軍形容航空母艦戰鬥群的作戰力量強大，當聯合遠征打擊群時力量更是無可匹敵。羅斯福號戰鬥群由航空母艦、神盾巡洋艦與驅逐艦組成；以美利堅號兩棲突擊艦為首的遠征打擊群，配備海軍陸戰隊遠征隊，更擁有F35B隱形戰機。

羅斯福號航母戰鬥群與美利堅號遠征打擊群現時在第七艦隊管轄區部署，美軍稱是支援印太的安全及穩定，為軍方在印太任何一處地方部署多種作戰能力。

另外，第七艦隊公開神盾巡洋艦切斯勞維爾號，上周六由北向南通過台灣海峽的照片，可見官兵監視現場海域的情況；美軍指該艦當時執行正常航行任務。