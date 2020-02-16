內華達州初選提早投票　憂點票亂象重演

美國總統初選陸續展開，共和、民主兩黨將於周六（22日）在內華達州舉行黨團會議，當地今年更首次推行提早投票。民主黨多名參選人到該州拉票，前副總統拜登集中攻擊桑德斯，指其支持者在網上發表不當言論。桑德斯則批評前紐約市長彭博，指他無法與總統特朗普匹敵。

內華達州初選以黨團會議形式舉行，將產生48張黨代表票，參選人要過15%得票門檻才可按比例分配黨代表票。拜登在艾奧瓦州及新罕布什爾州初選表現不理想，他拉票時被問及是否非勝不可，僅指會盡力做到最好。他受訪時亦批評桑德斯的支持者，因不滿一個工會不同意桑德斯主張的全面醫療計劃，而在網上惡言攻擊對方。拜登稱，若其陣營發生此事，他會查出涉事者以正視聽。

桑德斯同日在拉斯維加斯出席聚餐及造勢活動，他批評彭博出任市長時的種族政策，又指他反對前總統奧巴馬推動的富人稅，並認為應削減醫療及社會保障開支，直指他擁有的財富不能創造擊敗特朗普所需的力量。

內華達州的登記黨員可於上周六至周二（18日）提早投票，目前已有逾1.2萬人投票，部分人要等候3.5小時才完成程序。該州的初選計票方法與艾奧瓦州一樣，當地的民主黨人擔心點票亂象會重演。