7500萬年前化石　揭恐龍可調節體溫

稱霸一時的恐龍滅絕已久，其實際生態存有大量謎團。有說法認為恐龍是類似爬蟲類的冷血動物、而非溫血，但最新研究顯示，恐龍可能是兩者皆非。以色列及美國的專家近日研究了一批有7500萬年歷史的恐龍蛋化石，揭示當時的恐龍在進化早期，已具備自我調節體溫的能力，其後有部分品種更漸漸演化成現代的溫血動物︰鳥類。

以色列耶路撒冷希伯萊大學及美國耶魯大學的專家，研究一批在加拿大艾伯塔省出土、最早有7500萬年歷史的恐龍蛋化石碎片。領導研究的教授阿費（Hagit Affek）指，生活於赤道附近的恐龍，其體溫有可能因炎熱的天氣而升高，因此較難測量到牠們自行產生的體溫。艾伯塔省天氣較冷，當地的恐龍蛋化石成為團隊的理想研究對象。

恐龍蛋含有碳酸鈣，專家得以使用團簇同位素地質化學技術，測量出碳酸鈣礦物質形成時的溫度，估算出產蛋母恐龍的體溫。團隊用這方法估算了3種被視為鳥類祖先的恐龍體溫，推算牠們的體溫介乎於攝氏35度至40度。團體再測量當地同一時期的冷血軟體動物體溫，得悉當地在恐龍時代的氣溫大約為攝氏26度。

專家因此肯定，上述恐龍是能靠新陳代謝產熱的內溫動物，亦即介乎冷血及溫血之間的中溫動物。其中，出現時期最早、與蜥蜴相似的慈母龍屬恐龍，已具有自我調節體溫的能力。有關研究報告刊登於期刊《科學前緣》（Science Advances）中。