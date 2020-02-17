新冠肺炎：鑽石公主號撤僑包機離日　14公民確診

美國周日（16日）派出兩架包機，接載停泊在日本橫濱的郵輪鑽石公主號船上公民返國。國務院發言人周一（17日）表示接報得知，機上300多名美國人及其親屬中，有14名國民初步確診。

國務院周一指，該14名初步確診者在登機前已接受檢測，當局現接報得知其檢測結果呈陽性；他們將被安排在機上隔離。國家過敏和傳染病研究所主管福奇（Anthony Fauci）早前則指，船上至少有46名公民確診新冠肺炎，將在日本接受治療。他亦指，若有人在返國途中出現症狀，亦會在機上接受隔離。

鑽石公主號上有428名美國乘客，當中約300人選擇下船。國務院發言人提到，所有乘客出發前已接受檢測，抵美後會再由疾病控制及預防中心（CDC）人員覆查，國務院最優先考慮是海外美國公民的福利及安全。

這些美國公民返回美國後，須在加州特拉維斯空軍基地及德州拉克蘭空軍基地接受14天隔離。有乘客對能回家感到高興，形容最大挑戰是船上的不確定性。然而，有美國人因害怕與潛在患者同機，寧願選擇留在船上，至周三（19日）完結的隔離天數才離開。