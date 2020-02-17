緬因州女子遺具紀念價值戒指　47年後芬蘭漢尋回

美國緬因州一名女子47年前讀高中時，遺失初相識男友送贈的校友會戒指。她對此早已遺忘，之後與男友結婚生子，丈夫2017年因病去世。至上月，校友會通知她，芬蘭一名男子利用金屬探測器，在當地的偏遠森林地下發現其戒指。女子對這極具紀念價值的戒指多年後失而復得難以置信，並感謝助她尋回的恩人。

63歲的麥克納（Debra McKenna）1973年與高中學長肖恩（Shawn）共墮愛河，獲對方送贈刻有他名字簡寫字母「S. M.」的校友會戒指，但麥克納在幾個月後，不小心在俄勒岡波特蘭一間百貨公司的洗手間內遺失戒指。

麥克納對此一直耿耿於懷，但肖恩反而安慰她說只是一枚戒指而已，不必記在心。麥克納與肖恩其後結婚，誕下3名子女，並將迎來首名孫兒，肖恩在2017年因癌病去世。上月校友會聯絡麥克納，指芬蘭一名男子尋回其戒指，令她喜出望外。

為麥克納尋回戒指的，是居於芬蘭西南部城市圖爾庫的38歲男子薩里寧（Marko Saarinen），他平時愛用金屬探測器在森林「尋寶」。上月17日，他在卡里納一個森林地下20厘米處發現一枚戒指，根據上面校友會的刻記聯絡對方。校友會翻查紀錄，由於該年度畢業生只有肖恩一人的名字簡寫是「S. M.」，認定屬肖恩所有，於是聯絡麥克納送還戒指，讓她與該枚極具紀念價值的戒指團圓。至於戒指為何在芬蘭出現，至今仍是個謎。