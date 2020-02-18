中國允企業採購美國貨　限期內不再加徵反制關稅

中國國務院關稅稅則委員會（下稱稅則委員會）周二（18日）發出公告，指已獲國務院批准，開展對美加徵關稅商品市場化採購排除工作。根據公告，自3月2日起，稅則委員會接受相關中國境內企業申請，對相關企業符合條件、按市場化和商業化原則自美採購的進口商品，在一定期限內不再加徵對美301措施反制關稅，支持企業基於商業考慮從美國進口商品。

公布又指，對擬簽訂合約從美國採購並進口相關商品的中國境內企業，均可作為申請主體，根據已公布的可申請排除商品清單及自身需求，通過排除申報系統，按要求提交市場化採購排除申請。

國務院關稅稅則委員會將根據填報信息，結合第一、二批對美加徵關稅商品排除申請情況，組織對有效申請逐一審核。

中美於上月15日簽署首階段貿易協議後，稅則委員會本月6日宣布由本月14日起，調低對750億美元（約5850億港元）美國貨實施的報復性關稅，其他對美國貨加徵的關稅措施則會繼續執行，並開展對美加徵關稅商品的排除工作。

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