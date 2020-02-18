初選戰況激烈　桑德斯與彭博互相攻擊

美國大選的黨內初選戰況激烈，民主黨已在兩州舉行黨團會議。參選人民主黨佛蒙特州參議員桑德斯周一（17日）在加州里士滿出席集會時，批評富豪對手、紐約前市長彭博企圖用金錢在選舉中收買支持者。彭博反駁指，桑德斯及其狂熱支持者的做法，正令民主黨受損。

桑德斯表示，彭博與總統特朗普一樣，企圖用財富來營造一個腐敗的政治制度。他稱：「彭博先生像其他人一樣有權參選總統，但沒有權買下總統之位。」桑德斯亦批評彭博曾反對限制最低工資、支持削減社會福利，及支持被指針對黑人的搜身措施。

彭博其後在社交網發布一段影片，當中提及桑德斯的支持者不斷在社交網上攻擊其他參選人及他們的支持者；批評桑德斯無意進行他所主張的「公民對話」。彭博稱：「我們要團結起來，於11月打敗特朗普，但這種力量（桑德斯的攻擊）不會有助我們打敗他（特朗普）。」彭博競選團隊形容桑德斯的攻擊可恥，將彭博與特朗普相比亦不公平，團隊必須回應不實攻擊。

桑德斯在黨內初選形勢甚佳，暫時取得21張黨代表票，僅落後於印第安納州南本德前市長布蒂吉格。而較遲宣布參選的彭博，則未趕及參與本月舉行的4場黨團會議。