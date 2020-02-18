7歲女童遭綁架殺害引示威　家屬質疑警方營救不力

墨西哥近月發生多宗女性謀殺案，引發連場示威。一名居於墨西哥城南部市郊的7歲女童上周二（11日）放學時被綁架殺害，警方被家屬質疑行動緩慢，再次引發民眾示威。警方周一（17日）表示，已取得拍攝到女童被綁架過程的影片，並向5人問話。

影片顯示，女童阿爾德里赫（Fatima Cecilia Aldrighett）當日放學後，被一名陌生女子帶走，並換上一套綠色的衫褲。警方現懸紅10萬美元（約78萬港元）通緝該名女子。女童外公指，阿爾德里赫母親在兩人離開後15至20分鐘才抵達學校，其後在城中到處奔走才成功報案。惟警方在阿爾德里赫失蹤後72小時才開始搜索，最終只能在周末尋回阿爾德里赫的屍體。

一名女親友指，如果警方及時行動，阿爾德里赫可能不會失救；又指阿爾德里赫母親健康欠佳，卻未獲社會福利部門伸出援手。阿爾德里赫母親揚言：「一定要為我女兒及所有女性爭取公義。」受害人家屬及一批家長周一在阿爾德里赫的家及學校外示威，獲大批網民聲援。警方則解畫稱，家屬報案當天，他們已啟動拐騙兒童緊急警報。

阿爾德里赫遇害前兩天，當地女子埃斯卡米利亞（Ingrid Escamilla）亦被男友殺害肢解。警方被指控向傳媒洩露埃斯卡米利亞被剝皮的血腥照片，引發大規模示威。不過，總統奧夫拉多爾指，一連串示威只是為了轉移民眾對其社會政策的注意力。