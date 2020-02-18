博物館珍藏倫勃朗畫作　50年後終證真迹

專家透視原畫作（左圖）表面的顏料，發現下面另有一層繪畫筆法與倫勃朗一致的顏料（右圖）。

美國賓夕凡尼亞州阿倫敦美術博物館59年前，獲贈一幅荷蘭17世紀著名畫家倫勃朗的作品，惟該畫其後被人質疑是出自其助手。博物館2年前將畫送交紐約大學的專家清潔，專家檢測鑑證後終證實是倫勃朗真迹，為該畫一洗乃偽作的「污名」。

該幅1632年的油畫《年青女人的肖像》（Portrait of a Young Woman），1961年由一個藝術品保育基金會捐贈予阿倫敦美術博物館，館方一直將它放在倫勃朗展廳中展出。惟到1970年，荷蘭一個專門鑑證倫勃朗作品的組織分析畫作後，認為畫法特徵及光影運用等技巧，均與倫勃朗其他畫作不盡相同，認為並非倫勃朗的真迹，只是其助手的手筆。

直到2年前，博物館將油畫送到紐約大學藝術學院清潔和維護，學院專家以電子顯微鏡、X射線、紅外線分光法等技術掃描油畫，結果發現在油畫表面厚厚的顏料下，原來有另一層以精細筆觸繪上的顏料，而且畫法與倫勃朗的一致。專家因此認為，該畫確實是出自倫勃朗之手，而上面的一層顏料，或是一些油畫修復師或畫商，自行添上以修飾畫作的覆蓋色。

博物館館長梅哈拉克斯（Elaine Mehalakes）對研究感興奮，認為終於可以還《年青女人的肖像》一畫清白。該畫早前送還博物館，將在6月7日起正式公開展出。