錯誤上載小布殊舊照　特朗普競選經理急刪貼文

美國總統特朗普周日（16日）搭空軍一號專機飛抵賽車賽事地通拿500（Daytona 500）舉辦地點，為賽事揭幕。特朗普競選經理帕斯凱爾同日在Twitter上載空軍一號專機現身賽場的照片，但該張相被揭是前總統小布殊16年前到同一場地的照片。帕斯凱爾知衰後悄悄刪貼文換相。

帕斯凱爾上載的錯誤照片中，上方一架空軍一號準備起飛，下方賽場觀眾席則坐滿觀眾，甚具氣勢。他在圖片說明寫道：「地通拿500還沒開賽，特朗普已經贏了。」惟有多位網友指正這張照片攝於2004年，當時小布殊搭乘空軍一號準備從賽場鄰近的代托納比奇國際機場起飛。

帕斯凱爾將小布殊任內舊照當成新聞的推文，在發布約3小時後，獲得2.3萬網友按讚、6700次轉推，隨即遭到刪除。當年拍攝該照片的攝影師費里（Jonathan Ferrey）受訪時不忘抽水：「我有很多才藝洋溢的同業們，都到今年的地通拿500拍照，可惜我今天並未到場，但顯然的，地通拿500還沒開賽，我就已經贏了。」

帕斯凱爾刪文之後，換上一張特朗普搭乘空軍一號抵達地通拿500現場的照片。該張照片由於觀眾席並未坐滿，仍有不少空位，跟費里的攝影作品比較起來，略遜一籌。