新冠肺炎：謠言害慘華埠　酒樓嘆生意大跌7成

新冠肺炎令人聞風色變，疫情爆發以來不少假資訊和種族歧視的訊息在網上流布，加拿大的華人和亞裔社群首當其衝，溫哥華有華人經營的餐廳生意大跌7成。

加拿大聯邦衞生部部長哈伊杜（Patty Hajdu）、卑詩省衞生廳長狄德安（Adrian Dix）以及溫哥華市市長甘迺迪（Kennedy Stewart），周一（17日）與溫哥華的華人社區持份都會面，商討打擊新冠肺炎假資訊的方法。海鮮酒樓溫哥華半島公館負責人Alex Wang表示嘆道，酒樓的生意大跌了7成，本應最旺場的農曆新年，所有訂位也取消，薪金和和存貨方面的損失最慘重。他說以現在的現金流看來，酒樓連3個月也維持不了。

甘迺迪指出，華人社區內流傳着有關新冠肺炎的毫無根據的謠言，造成恐慌，餐廳生意跌，一些店主擔心他們因而要被迫結業。他呼籲民眾如常生活，享受溫哥華華埠的各種美食與服務，強調華人社區一切安全，不希望他們的生意受到打擊。

哈伊杜則表示，網上的不實資訊並非新鮮事，但如何應對它們快速傳播是個挑戰。她指出，有人會因為恐慌氣氛而獲利，例如賣出更多口罩。她呼籲民眾要從可靠的來源獲得訊息，例如是有信用的傳媒或官方渠道。