曾遭楊安澤妻公開指控　婦產科醫生被70女告性侵

美國前民主黨總統初選參選人楊安澤的妻子盧艾玲，上月接受有線電視新聞網絡（CNN）專訪時透露自己曾遭婦產科醫生哈登（Robert Hadden）性侵，訪問出街後，再有近40名受害者出面指控遭哈登侵犯，目前原告總數已多達70人。

受託向哈登提控的律師迪彼得羅（Anthony DiPietro）說，其中兩名原告都是未成年人，受害時分別只有15歲與16歲。美國婦產科醫生學會（American College of Obstetricians and Gynecologists）道德委員會主席沙洛維茨（David Shalowitz）直指，受害者針對哈登的指控令人相當不安：「沒有戴手套進行直腸與生殖器檢查的行為從不被允許，任何檢查都應該經過受檢者同意，並清楚解釋檢查的原因；病人有權拒絕任何醫療程序或檢查，而且也應勇敢說不。」

在2012年，一位病人報警指控哈登在檢查中性侵她，哈登之後在辦公室被捕，但隨即獲釋；而接下來的一個多月，他被指性侵了盧艾玲和另外至少一名病人。至2016年，哈登遭起訴重罪，但曼哈頓地區檢察官萬斯（Cyrus Vance）的辦公室替18位女性與哈登達成認罪協議，哈登否認性侵指控，只承認犯下三級性犯罪（criminal sex act in the third degree）和強行觸摸（forcible touching）兩項罪行；他的醫療執照被吊銷，並註冊為最低級別性犯罪者，但無須入獄。性侵受害者與她們的支持者今年1月發起示威，指控萬斯保護受害者不力，紐約市議會女性幹部會議亦要求萬斯辭職。

迪彼得羅稱，他打算應受害者要求，向萬斯的辦公室提請重啟哈登的刑事審判。