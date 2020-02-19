放寬門檻後終夠格　彭博將首次參加初選辯論

美國民主黨總統候選人提名戰如火如荼，該黨早前放寬初選辯論入場門檻，被指是為前紐約市長彭博初登辯論台鋪路。最新民調顯示，彭博的支持度達19%，符合參與辯論的資格，將於周三（19日）在內華達州拉斯維加斯與其他參選人對壘，為他參選以來首次。

民主黨此前規定參選人必須獲一定的支持度及政治捐款，才可參加初選辯論。由於彭博的競選工程全部自資，不收取民間捐款，所以不能參與。民主黨全國委員會其後於月初，宣布取消內華達州辯論的眾籌要求。

彭博的競選經理希基（Kevin Sheekey）表示，彭博在全國獲廣泛支持，取得內華達州初選辯論的入場資格，代表其擊敗總統特朗普的計劃獲愈來愈多美國人支持。大熱之一的參議員沃倫則在Twitter批評彭博用錢買辯論資格，並形容對方是「極端利己主義的億萬富豪」。

全國公共廣播電台的民調顯示，參議員桑德斯的支持度高達31%，彭博以19%緊隨其後，前副總統拜登則以15%排第3，之後依次為沃倫、克洛布赫爾及前印第安納州南本德市市長布蒂吉格。