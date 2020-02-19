新聞背後：列官媒駐外使團 美曾限華外交官活動

美方指是次決定與近期中美關係的發展無關。

美國國務院高層官員周二（18日）宣布，將5家中國國營媒體列為駐外使團（foreign missions），並加強規管。美國官員稱此舉與近期中美關係的發展無關，但依然引來外界猜測。以下為近年中美關係大事表：

2019年

9月

●美國國務院秘密驅逐兩名中國大使館外交官。有指他們被發現與妻子一起，駕車接近維珍尼亞州的軍事基地。

10月

●美國因不滿駐中國外交官在接觸中國官員及學術界人士時受限制，決定實施類似反制措施，要求中國駐美外交官須向美國國務院通報接觸對象。

12月

●中方要求美駐華使館外交人員和美駐上海、廣州、成都、瀋陽、武漢總領館人員，正式會見中方地方政府代表、或訪問中國教育或研究機構時，須提前5個工作日書面通知中國外交部。

2020年

1月

●中美簽署首階段貿易協議

2月

●美國落案控告4名中國軍方人員，指他們於2017年入侵信貸評級機構Equifax，並盜取了數以億計美國人的個人資料，部分英國和加拿大的客戶亦受影響。

●美國司法部宣布，加控中國電訊設備巨企華為及其兩間在美國的子公司3項罪名，包括合謀盜竊商業機密罪。

●中美首階段貿易協議正式生效，中美分別按協議下調對部分源自美國及中國商品的懲罰性關稅。

●美國國務院將按《外國企業法》，把5家中國國營媒體列為駐外使團（foreign missions）。