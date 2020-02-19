新聞背後：遭列為駐外使團　受影響中國官媒簡介

美媒周二（18日）報道，美國國務院將按《外國使團法》把5家中國國營媒體列為駐外使團（foreign missions）。以下為受影響的中國官媒簡介：

●新華社

其前身紅中社成立於1931年，1939年初新華社開始獨立發展，現為中國國務院正部級直屬事業單位。在中國的各省均設分社，另於有100多間分社分布世界各地，包括美國的聯合國、華盛頓、洛杉磯、芝加哥及休斯敦分社，以9種語言發稿。

●中國環球電視網

成立於2016年，為中央廣播電視總台的一個全球性電視網，前身為央視的外語國際頻道。其北美分台的辦公地點設於美國華盛頓，在紐約有一個演播室，於洛杉磯有虛擬演播室。設有6條頻道，以5種語言廣播。

●中國國際廣播電台

成立於1941年，前身是北京廣播電台，隸屬於中央廣播電視總台，為中國唯一國家級從事對外廣播的國家電台。其北美制作室位於美國洛杉磯，以54種語言向全世界廣播。

●中國日報發行公司

成立於1981年，是由中共中央宣傳部主辦、國務院新聞辦公室代管的一份全國性英文報紙，隸屬中央的事業單位。《中國日報美國版》創刊於2009年，《中國日報》於1983年已在美國司法部進行了外國代理人登記。另設香港版、歐洲版、亞洲版及非洲版。

●美國海天發展公司

負責人民日報海外版在美國的印刷和發行，另有多項職責，包括：組織中國經貿、金融、文化、新聞等專業赴美考察團，承辦中國各省市赴美招商引資等活動；組織美國華裔青少年到中國參加海外兒童學中文夏令營活動；幫助企業打開中美市場；代理中國報紙雜誌在美國發行；廣告代理；辦理中國護照延期、換發，美國護照簽證及各項與移民相關的服務。