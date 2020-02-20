證烏克蘭適合收軍援　國防部官員遭特朗普清算被炒

美國總統特朗普早前因為被指扣起對烏克蘭的軍事援助，以向烏國施壓調查政敵拜登父子而遭彈劾，他獲判無罪之後，周三（19日）再次展開清算行動，炒掉一名證明烏克蘭適合收取美國軍事援助的國防部官員。

國防部負責政策的次長魯德（John Rood）周三呈辭，他指自己是應特朗普的要求辭職，將於本月28日離任。特朗普在社交網上發文多謝魯德為國家服務，祝他有美好前程。國防部長埃斯珀亦讚揚魯德在國防、核武、導彈防禦和國防策略上，擔當了重要角色。早前有報道指，魯德決定讓國防部轉軚支持收緊對華為的供貨限制，進一步封殺華為。

魯德在去年5月23日去信國會，稱國防部已全面評估烏克蘭的反貪行動及其他方面的改革，證明烏克蘭為了肅貪，已採取實質行動改革國防機構，及作出其他改善。有關證明是美國向烏克蘭發放軍援之前，法律上所必需。

魯德事後向記者表示，他是在簽署了該封證明之後幾星期，才得悉軍援已被扣起。他說聽到的原因是烏克蘭的貪污問題備受關注，除此之外並沒有聽說過其他扣起軍援的明確解釋。

國防部稱魯德的職位將由副次長安德森（James Anderson）暫代，直至總統委任的新人選獲確認。