特朗普一口氣特赦11人

美國總統特朗普周二（18日）運用總統權力，特赦7人與並向4人減刑，其中包括伊利諾伊州前州長布拉戈耶維奇（Rod Blagojevich）、前紐約警察局長克里克（Bernard Kerik）、美式足球聯盟三藩市49人隊前老闆德巴爾托洛（Eddie DeBartolo Jr）以及前華爾街的投資銀行家米爾肯（Michael Milken）等知名人物。

布拉戈耶維奇因企圖倒賣奧巴馬當選總統後空出的聯邦參議員席位，被判監14年，他獲減刑的後已於周二出獄。克里克是特朗普的盟友和前紐約市長朱利安尼的生意夥伴，他2010年因逃稅等罪遭判刑4年，現獲特朗普特赦。在1998年因知情不報而被判罰款100萬美元的德巴爾托洛，和在1990年因證券詐欺等罪而被判監和罰款6億美元的米爾肯，也獲特朗普特赦。

有分析認為，特朗普今次特赦與減刑名單，是針對貪腐與撒謊等罪名，是國會議員在俄羅斯干預總統選舉調查中，對特朗普幕僚的指控，令人懷疑特朗普是否也會特赦他的前競選經理馬納福特、前競選顧問斯通，及前國安顧問弗林。