新冠肺炎：乘鑽石公主號美國老夫婦　染病毒逾14天仍無病徵

停泊在日本橫濱、有數百名乘客感染新冠肺炎的郵輪鑽石公主號，14日隔離期已在周三（19日）屆滿，乘客陸續下船。不過，一對來自美國的80歲老夫婦，被驗出感染病毒後，過了14天潛伏期仍沒有病徵，而要繼續留在當地醫院隔離。他們對此樂觀面對，只有聳聳肩一笑置之。

史密斯和他的妻子勒妮在本月3日已被驗出感染病毒，被送到東京的醫院隔離，然而過了14天的潛伏期之後，直到周一（17日）他們的病毒測試仍然是陽性，卻仍沒有病徵，生命迹象正常。他們現仍要在留在東京一間醫院，每48小時測試一次，直到病毒測試呈陰性才能回國。

兩人表示，他們當知道被列入美國的禁飛名單，直到體內再沒有病毒才能回國，心裏沒有難受；又大讚東京的醫院照顧周到，設備又新又好，醫生和護士都很友善，留在那裏感到很開心。

日本的防疫隔離措施和手法備受批評之際，史密斯夫婦卻對日本的應對表示支持，認為日本面對這個大家所知不多的新疫症時，已經盡力防止它確散全球。臉上掛着燦爛笑容的勒妮說：「所以我們不情願地做了白老鼠。」