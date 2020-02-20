新冠肺炎：傳白宮有分歧　特朗普未掌握疫情資訊

新冠肺炎蔓延全球，美媒周二（18日）報道，美國總統特朗普在疫情爆發初期曾讚中國的防疫工作做得好，令不少華府官員感失望，同時白宮內部對究竟要讓特朗普知悉多少疫情資訊有分歧。

微軟-全國廣播公司（MSNBC）的政治評論員本恩（Steve Benen）撰文，引述《華盛頓郵報》報道指，部分華府官員對特朗普讚揚中國的防疫工作感不安，大部分原因是他們認為中國的措施完全不足及欠缺透明度。白宮高官亦對特朗普應獲取甚麼疫情資訊、對中國的態度及向美國公眾公布何等消息現分歧。

本恩指上述事項在公共衞生角度來說都十分重要，他對白宮就特朗普的知情程度有分歧感震驚，稱前總統奧巴馬處理伊波拉疫情時沒有出現這情況。他還說，特朗普對疫情的認知很大程度受衞生及公共服務部部長阿薩爾（Alex Azar）影響，後者多番要求專家勿向特朗普透露太多疫情細節。

夏威夷參議員沙茨（Brian Schatz）形容特朗普政府處理疫情時就像一群無能的警察（keystone cops），批評地方及聯邦政府零協調。