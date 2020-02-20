彭博首登初選辯論　黨友翻舊帳斥未夠班

美國內華達州總統初選前夕，民主黨周三（19日）在拉斯維加斯舉行辯論，總統參選人、前紐約市長彭博首度在辯論台亮相，即成其他參選人的圍攻對象。眾人唇槍舌劍翻彭博舊帳，批評他以往的種族政策、曾涉性騷擾女性及靠巨額財富入閘等，又指他未夠資歷贏總統特朗普。

彭博近日支持度急升，在黨內排第2，僅次於參議員桑德斯。辯論當晚，同場的桑德斯、參議員沃倫、克洛布赫爾、前副總統拜登、前印第安納州南本德市市長布蒂吉格均圍攻彭博，直指他試圖用錢買入主白宮之路，政商經驗亦未夠資格與特朗普對疊。

沃倫打女性牌，批評彭博過往涉侮辱女性，稱「我們在對抗形容女性是『脂肪體』的億萬富豪，他不是特朗普，而是彭博」。拜登亦加入戰團，與沃倫一同向彭博施壓，要求對方承諾公開與女性簽署的和解協議；彭博聲稱沒有一份協議是指控他，可能只是事主「不喜歡他的玩笑」。

彭博任市長時鼓勵警員截查黑人及拉丁裔人士，向來打團結牌的桑德斯抨擊彭博「粗暴地針對非裔及拉丁裔美國人」，拜登亦指彭博當3屆市長都沒有管理好紐約。彭博則稱，對支持盤查政策感憂慮及難堪並為此道歉，但其他參選人不買帳。

彭博亦攻擊桑德斯的左傾立場，指美國不會放棄資本主義，更暗示對方想在美國實行共產主義。聲勢大好的布蒂吉格稱，大部分美國人不知自己在視錢財為萬惡之源的社會主義者（桑德斯），以及視錢財為權力之源的億萬富豪之間的位置。他又諷刺彭博曾是共和黨人，早前才轉投民主黨，呼籲「支持真正的民主黨人吧！」