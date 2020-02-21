量刑問題掀干預司法風波　特朗普親信斯通判囚40個月

美國總統特朗普的親信、2016年大選通俄案的要角斯通（Roger Stone），因為向國會作假證、干擾證人及阻礙通俄調查等7項罪名，周四（20日）被判囚40個月。

本案判刑前，特朗普曾在社交網站發文，反對聯邦檢察官對斯通7至9年監禁的量刑建議，司法部長巴爾其後推翻檢察官的意見，建議較低的刑期。此事掀起一場特朗普干預司法的爭議，4名檢察官隨後離職，過千名前司法部官員亦聯署促下台巴爾。

美國區域法院法官杰克遜周四判刑時稱，斯通所犯的罪行需判處顯著的刑期，但司法部原先7至9年的量刑建議亦是過長。而辯方求情時曾以斯通健康理由及過往沒有刑事紀錄，尋求法官判他緩刑，但斯通最終被判監。除了監禁，斯通亦被判罰款2萬美元（約15.6萬港元）及在服刑後須守行為兩年。

由於辯方以其中一名陪審員偏頗為理由，提出重審動議，杰克遜押後執行對斯通的刑罰，以考量該動議。

67歲的斯通聞判後沒有特別反應，他步出法庭時，庭外有群眾對陣，分別互叫「囚禁他」和「赦免」斯通的口號。斯通之後登上一輛黑色休旅車離去，沒有向在場記者發言。