紐約警無法追蹤位置　染流感華留學生失救死

救援人員在沈業明（小圖）所住的公寓範圍找了45分鐘，最終還是找不到他。

美國紐約一名來自中國的留學生，日前家中因感染甲型流感離世。警方表示，從死者的手機訊息中得知，他在死前約6小時曾經撥打911緊急電話求助，但因為使用的是中國電訊商的服務，使救援人員無法確定他的具體位置，遍尋不獲後放棄救援，死者最終失救而死。社交網更一度誤傳他是死於新冠肺炎。

28歲的死者沈業明（Yeming Shen）是倫斯勒理工學院的博士生，根據紐約上州倫斯勒郡警方的消息，沈在上周一（10日）上午11時05分左右打911求助，不過，由於他使用的手機號碼由中國的電訊公司運營，警方無法根據電話號碼鎖定他的具體位置。

警方發言人在周三（19日）表示，接線員在電話中只能確定求助者是男性，並鎖定大概的搜救地點，警方隨後派出5名警員與3名消防員，前往死者居住的公寓樓附近搜尋。發言人指，不清楚雙方是否有語言上的障礙，但對方求救時可能因為已非常難受，又或者周圍有很大的噪音，使警員難以理解他說什麼。

警方與急救人員趕到後，在公寓樓附近搜索了45分鐘，但並沒有找到死者，隨後撤離。直到當日下午5時45分左右，沈業明的室友回家後，才發現他沈已失去知覺，再次報警求助；沈其後證實不治。

由於新冠肺炎疫情在全球擴散，而沈業明是來自廣州，使社交媒體一度誤傳他是因感染新冠肺炎喪命。不過據校方紀錄，沈已超過13個月沒有回中國，而驗屍報告亦顯示，他的死因是甲型流感。