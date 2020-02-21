國會廣場成綠海　數千女性上街爭取墮胎合法化

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯周三（19日）爆發大規模示威集會，數以千計女性上街爭取通過墮胎合法化。有關法案曾於兩年前在國會以微小差距被否決，但新任左派總統費爾南德斯上台後，將法案列為優先政策，令國內女權分子感到鼓舞。

數千民眾大多穿上象徵爭取墮胎合法化的綠色衣服，令首都國會外的廣場頓成一片綠海。38歲護士利薩拉格（Natalia Lissarrague）帶同5歲和12歲的女兒一起參加集會，她形容墮胎合法化「很重要」，因為這可以避免婦女「因偷偷摸摸而喪命」。參與活動的心理學家迪達萊西奧（Antonella D'Alessio）亦稱：「不被需要的懷孕等同是一種虐待。」

阿根廷為傳統保守的南美國家，但墮胎合法化法案一度在2018年獲推動通過眾議院。不過，羅馬天主教會的壓力下，以保守派為主的參議院終予以否決。而國內的天主教會已經號召在3月8日國際婦女節當天，舉行反墮胎的集會。阿根廷是天主教教宗方濟各的故鄉，法案阻力頗大。不過，曾在競選期承諾墮胎合法化的費爾南德斯，在本月初已重申了有關立場。