特朗普撤換情報總監　或與指俄干預大選有關

美國總統特朗普周三（19日）宣布，任命駐德大使格雷內爾（Richard Grenell），取代將於下月任期屆滿的署任國家情報總監馬圭爾（Joseph Maguire）。美國傳媒周四（20日）報道，特朗普日前得悉情報官員於上周在眾議院一個簡報會上，指俄羅斯正干預今年底的美國大選以助他連任後，大感不滿，更訓斥馬圭爾。外界質疑他不讓馬圭爾續約與此有關。

報道引述多名知情人士，指馬圭爾負責選舉安全事務的助理皮爾遜（Shelby Pierson），上周五（13日）在眾議院簡報會上警告議員，指俄羅斯或會干預今年大選。報道指特朗普事後知悉簡報會除了兩黨議員出席外，早前對其彈劾案的推手、眾議院情報委員會主席希夫亦有出席，對此非常不滿。知情者指特朗普雖然沒有向馬圭爾大興問罪之師，但不斷提出尖銳問題。

知情者又指，皮爾遜在簡報會上關於俄羅斯或干預美國大選的結論，是綜合多個情報部門得來，並非其個人意見，共和黨議員亦在簡報會上質疑有關結論。惟一些情報官員視簡報會是「策略性錯誤」，認為皮爾遜不應說得太尖刻或應避重就輕，以免惹怒共和黨人。