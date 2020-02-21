美核武部隊演練　三位一體懾中俄

美軍測試核三位一體，分別是戰略轟炸機（上圖）、潛射彈道導彈（左下圖）及洲際彈道導彈（右下圖）。

中美俄的軍事競賽持續升級，美國戰略司令部周四（20日）證實，美軍的海陸空核三位一體日前展開連串行動及測試，展示軍方在全球執行及完成戰略威懾任務的能力；與此同時，國防部長埃斯珀到訪戰略司令部，視察核武部隊的日常運作。

戰略司令部表示，美軍核武部隊本月3日至16日展開行動及測試；司令理查德（Charles Richard）海軍上將稱，核威懾是美國國家防禦的基礎，這些行動及測試驗證核三位一體的可靠性、準確性及表現，確保他能向總統提供一連串靈活的威懾選項。

本月3日，空軍從北達科他州及關島各出動一架B52H戰略轟炸機，前往日本執行轟炸機特遣隊（BTF）與持續轟炸機存在（CBP）聯合任務；它們又與日本航空自衞隊45架戰機及6架駐日美軍戰機聯合演習，展示美方對集體安全及威懾的承諾。

本月5日，空軍全球打擊司令部在加州試射一枚無武裝的民兵三型洲際彈道導彈，它飛行約6720公里後落在太平洋馬紹爾群島瓜加林環礁。這次測試旨在驗證導彈全新或替換零件的飛行性能，也是太空軍去年12月成立後，首次的洲際彈道導彈試射。

最後，海軍戰略核潛艇緬因號本月12日及16日，在加州海域先後試射一枚無武裝的三叉戟二型潛射彈道導彈。海基核打擊被視為核三位一體中最具生存力的一環，佔美軍整體部署的核武數量70%，此外，美軍去年底起部署W76-2低當量潛射核彈頭。

另外，埃斯珀周四到訪戰略司令部總部所在地、內布拉斯加州奧法特空軍基地，視察全球行動中心及指揮與控制設施的「戰鬥甲板」（Battle Deck），後者是戰略司令部的最新武器系統。他亦體驗及深入了解核武部隊每天如何執行戰略威懾任務。