原住民癱瘓鐵路　杜魯多轉軚促警清場

加拿大計劃在卑詩省興建天然氣管道，引發原住民地區等多地大規模示威堵路，多條關鍵鐵路被堵逾兩周。鐵路公司取得法庭的示威禁令，但警方拒絕武力清場，局勢膠着。總理杜魯多一直避免衝突，但他周五（21日）口風轉硬稱︰「必須服從禁令，立即移除路障。」

加拿大計劃開發連接卑詩省東北部至太平洋海岸的液態天然氣管道，但將穿過省內原住民Wetʼsuwetʼen族人的傳統領地，引發示威。堵路行動更擴大至魁北克省、艾伯塔省，其中安大略省的行動規模最大，加拿大國家鐵路公司（CN）一條路軌被堵多時。火車客貨運大受影響，部分員工需要停工、丙烷貨量亦陷入短缺。

Wetʼsuwetʼen族人要求警方先撤出原住民土地、政府停止當地的天然氣管道工程，雙方才有對話空間。加拿大曾有警察與原住民爆發暴力衝突的前科，杜魯多連日要求各方和平磋商。CN月初成功向法庭申請禁令，但安大略省警方以情勢複雜為由，拒絕武力執法。

加拿大聯邦政府無權命令地方警察，杜魯多亦表明不會動用軍隊，當地示威陷入僵局。但杜魯多在周五立場趨強勢，斥示威者行動「不可接受、站不住腳」，要求即時移除路障。在野保守黨黨魁謝爾狠批杜魯多目前僅是「指望示威者釋出善意，自行撤走路障」，批評他調解不力。