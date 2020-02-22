美模擬與俄核戰　防長罕有參與

美俄核武競賽進入白熱化階段，美國國防部官員周五（21日）罕有披露，防長埃斯珀視察掌管核武的戰略司令部時，參與模擬美俄爆發核戰的演習。據報美方計劃明年申請撥款，研發新一代搭載核彈頭的潛射巡航導彈，目標是7年至10年內部署。

戰略司令部表示，埃斯珀周四（20日）到訪該司令部總部所在地、內布拉斯加州奧法特空軍基地，視察全球行動中心及指揮與控制設施的「戰鬥甲板」（Battle Deck），後者是司令部的最新武器系統。他亦體驗及深入了解核武部隊，每天如何執行戰略威懾任務。

五角大樓一名高級官員翌日向美媒透露，埃斯珀訪問戰略司令部總部期間，參與一場「小型演習」，模擬北約與俄羅斯開戰。在演習中，俄方以一枚低當量核彈頭攻擊歐洲的北約目標，美方以核武作出「有限度的回應」。不過，官員沒有說明美軍在模擬演習以哪個武器平台發動核攻擊，以及哪個俄方目標遭美軍模擬攻擊報復。

該五角大樓官員強調，美軍定期舉行回應核攻擊的兵棋推演，而國防部及軍方官員在演習扮演總統及防長的角色，以熟習相關決策及發出命令的機制。不過，美媒指國防部高級官員甚少向外披露演習內容及結果，防長本人參與演習更是較為罕見。

此外，埃斯珀在戰略司令部總部，聽取軍方有關俄羅斯、中國及北韓的核威脅，同時討論美軍核三位一體更換新武器系統的挑戰，即新一代洲際彈道導彈、戰略核潛艇及戰略轟炸機。五角大樓官員承認，由舊武器系統轉換至新武器系統有一定風險。

美國致力強化核武部隊，特別是海基核打擊能力。除了去年底部署的低當量潛射核武，還有潛射巡航核導彈。五角大樓一名高級官員表示，將在2022財政年度的預算案推出潛射巡航核導彈項目。這款潛射武器服役後，美軍配備核武的艦艇由12艘增至最多30艘，官員形容俄羅斯將因無法掌握潛艇的位置，而「非常討厭」這武器。