新冠肺炎︰美國國務院與CDC同步提升對日韓旅遊警示

鑑於日本和南韓的新冠肺炎確診病例近日急增，美國國務院與疾病控制及預防中心（CDC）上周六（22日）同步提高日韓旅遊警示至第二級，表示日韓出現人傳人傳播情況，呼籲老人與慢性病患者考慮推遲不必要旅行。另外，CDC維持對香港的第一級旅遊警示，呼籲美國公民做好常態預防措施，但未建議民眾取消或推遲前往香港。

美國疾病控制及預防中心於官網宣布將日本與南韓旅遊警示調高。CDC表示，日韓正面臨新冠肺炎引起的社區傳播，病毒可在人與人之間傳播，呼籲老人與慢性疾病患者應考慮推遲不必要的行程。至於決定前往當地的美國公民，CDC則建議應避免與病患接觸，並經常以肥皂與水清洗至少20秒鐘，或使用含有60至95%酒精洗手液清潔雙手。

另外，CDC新增伊朗於社區傳播名單。CDC表示，伊朗連同新加坡、台灣、泰國與越南，這些目的地出現確診病例的感染源無法確定，但病毒傳播程度還不夠持續與廣泛，尚不足以變更旅遊警示。

與此同時，美國國務院也同步升高對日韓的旅遊警示至第二級「提高警覺」，呼籲美國公民應注意新冠肺炎疫情發展。