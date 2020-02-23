美神盾艦新武器　激光射盲無人機

無人機技術發展一日千里，但當中帶來的威脅亦令各國相當頭痛。美國海軍證實，在一艘神盾驅逐艦安裝首套低功率激光攔截系統，它可以「射盲」來襲的無人機，使之搭載的傳感器無法正常運作，令軍艦在高風險海域航行時更安全。

美國海軍海上系統司令部上周四（20日）發表聲明，指神盾驅逐艦杜威號安裝首套「海軍光學眩目攔截器」（ODIN）。惟軍方沒有披露更多關於這激光武器系統的詳情，僅表示它可讓海軍在水面艦艇，快速部署一種全新及重要的反無人機能力，並滿足太平洋艦隊司令的需求，作為反情報、監視、偵察的武器。

美媒上周五（21日）報道，去年11月已有軍事網站刊登照片，可見杜威號艦橋前方、向來安裝近防武器系統的位置，出現一個小型迴轉炮塔，被指是ODIN。報道引述官員指，軍方計劃在不久的將來，在每艘神盾驅逐艦安裝兩套ODIN。

ODIN透過「射盲」目標的光電和紅外線傳感器，攔截無人機及依賴光學與紅外線制導的武器。它還具備一定的反輕型艦艇能力，可近距離對抗艦載觀瞄系統。

美媒分析時以波斯灣局勢為例，指這套反無人機的激光武器系統，可在美國軍艦在區內航行時，「射盲」伊朗的無人機，阻止它們收集美方艦艇動向的情報。