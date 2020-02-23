借AI篩選逾億化合物　大學研最強抗生素

美國麻省理工學院與哈佛大學的研究人員，近日合作設計一款全新的人工智能（AI）演算系統，能數日內篩選逾億個化合物，並從中發現一種新抗生素化學分子。他們在老鼠身上測試，證實該化學分子可殺死多種現有抗生素無法清除的致命病毒株及病原體，堪稱史上最強抗生素。

現時要開發新的抗生素成本高昂，且要花時間逐樣藥物測試，以找出哪些已被病毒產生抗藥性。麻省理工與哈佛的團隊透過電腦設計AI深度學習系統，首先訓練它檢測近2500個化學分子，這些分子來自1700種已獲美國食品及藥物管理局批准的藥物，以及800種含有廣泛抑制生物活性的天然產品，並從中找出能抑制大腸桿菌生長的分子。

研究人員之後再從經篩選的化學分子，選出一些在實驗室進行藥理測試，其中包括潛在糖尿病治療藥物、化學分子Halicin。它具有很強抑制細菌活性的能力，其化學結構也有別於任何現有的抗生素，且對人體細胞的毒性更低。測試後發現，在30天的治療期間，大腸桿菌沒有產生任何抗藥性。

團隊再在感染鮑氏不動桿菌的老鼠身上，試驗加入了Halicin的軟膏，結果發現能在24小時內徹底清除感染。麻省理工醫學工程及科學系教授柯林斯（James Collins）表示，將與藥廠或非牟利組織合作，進一步研究Halicin，以開發用於人類的藥物。