堅信地球是平　發明家自製火箭升空失敗喪生

自學成材的美國「瘋狂」發明家休斯（'Mad' Mike Hughes），為了見證「地球是平的」，上周六（22日）乘坐自製火箭升空，結果升空20秒後火箭墜毀沙漠，休斯不幸身亡，終年64歲。

當日休斯為一個科學頻道拍攝新的系列影片，休斯曾於2018年3月在該節目中成功利用自製火箭升上約570米高空，這次錄影本欲記錄休斯乘坐自製的火箭升空，來俯瞰地球，嘗試證明地球是平的過程，同時這次飛向高度目標為約1552米。

不料這次升空傳出意外，火箭一升空後降落傘就意外飄走，但休斯並未出現在降落傘下，而火箭繼續往上衝20秒後開始失去動力，隨後高處墜毀在沙漠中。當地警方表示，一枚火箭在沙漠中墜毀，1名男子死亡。

科學頻道在Twitter上表示，休斯為追求自己的夢想而死，「在這個艱難的時期，我們為休斯的家人以及朋友致哀，這始終是他夢想的一次升空，科學頻道將會記述他的旅程。」

2018年成功用自製火箭升空後，休斯曾表示：「我受夠了別人說我臨陣退縮，以及我根本沒有打造火箭，我受夠了。我鼓起勇氣完成這一切。」身為地平論堅定支持者，他表示：「我有把握嗎？（指地球是平的）沒有！所以我必須上太空證明。」