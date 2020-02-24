7旬夫婦情人節登山落難　受困8日奇迹獲救

情人節街上熱鬧非凡，郊遊散心以遠離煩囂也不失為一個約會好選擇。美國加州北部一對7旬夫婦當日乘佳節登高，不料迷途受困，失去音信。警方搜尋逾一周無果，以為兩人凶多吉少之際，上周六（22日）終在一個排水坑尋回他們。原來，老夫婦8日來一直靠飲水窪積水保命，警方直呼這是「奇迹」。

72歲的歐文（Ian Irwin）和77歲妻子基帕爾絲基（Carol Kiparsky）在情人節（14日）於近郊的因弗內斯租了一間小屋，早上出門登山。然而，兩人不幸迷路，歐文更在摸黑間不慎墮進一個長滿葉叢的隱蔽排水坑，基帕爾絲基試圖以頸巾作繩索援救無果。兩人原本只打算短程散步，身上無帶水糧、衣衫單薄；入黑後氣溫跌至攝氏零度以下，令他們陷入絕望。

民宿屋主翌日見兩人未有退房，清潔房間時發現他們的銀包、電話仍在房，驚覺老夫婦失蹤。警員和義工隊連日搜山，出動無人機、蛙人和雷達及聲納船隻協助都徒勞無功，已「打定輸數」。至上周六，隊伍決定搜索一處植被濃密、舉步維艱的路線；救援隊認為歐文夫婦不太可能在樹叢中走得動，只是權盡最後努力。

警方指，他們需劈開樹叢，花費很長時間才穿越了一段短距離。救援隊其後聽見呼救聲，發現冷得瑟瑟發抖的歐文夫婦。縣警長施耐德（Brenton Schneider）指，老夫婦對救援隊非常感恩，歐文在直升機到場時更高興得唱起歌來。兩夫婦因低溫症而需送醫治理，並無大礙。