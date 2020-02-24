新冠肺炎：不滿過度防疫措施　文旅部籲中國遊客勿往美國

國家文化和旅遊部周一（24日）發出赴美旅遊安全提醒，指美方的過度防疫措施以及美國內安全形勢，中國遊客在美國屢遭不公平對待，呼籲中國遊客提高安全防範意識，切勿前往美國旅遊。

為防止新冠肺炎在國內蔓延，美國政府於本月2日起，禁止過去14日內到訪中國（不包括香港及澳門）、有傳播疾病風險的外籍人士入境。從中國湖北省回國的美國公民及其直系親屬，需接受2周強制隔離。至於從中國其他地區返國的美國公民，則容許自我隔離觀察2周。此外，美國亦兩次派出包機前往湖北武漢，撤走467名僑民。

中國外交部發言人華春瑩曾批評，美國政府未向中方提供任何實質性幫助，卻第一個從武漢撤出其領館人員，第一個提出撤出其使館部分人員，第一個宣布對中國公民入境採取全面限制措施，不斷製造和散播恐慌，是反應過激、過度；中方希望有關國家理性、冷靜、科學判斷和應對，中方願繼續與國際社會加強合作防疫。

此外，美國《華爾街日報》日前發表題為《中國是真正的亞洲病夫》的文章，引起軒然大波，中國外交部事後吊銷該報三名駐北京記者的記者證。《華爾街日報》北京分社社長鄭子揚（Jonathan Cheng）雖然沒有參與53名員工聯署要求管理層致歉，但他代表員工發信予管理層。