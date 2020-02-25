《NASA：無名英雌》非裔女主角原型逝世　享年101歲

曾獲奧斯卡金像獎最佳影片提名的電影《NASA：無名英雌》講述3名黑人女數學家在美國太空總署（NASA）的貢獻，當中第一女主角原型、數學家約翰遜（Katherine Johnson）於周一（24日）逝世，享年101歲。NASA在Twitter公布約翰遜離世的消息，頌揚她一生，以及打破種族和社會障礙的貢獻，將永遠懷念她。

約翰遜於1918年8月出生在西維珍尼亞州一個小鎮，從小對數字着迷，學業成績優異。約翰遜於1953年開始為NASA的前身、國家航空諮詢委員會（NACA）工作，負責為美國早期太空飛行任務計算軌迹。在1940年至1960年代，約翰遜與另外兩名數學家沃恩和傑克遜為太空飛行計劃作重大貢獻，但因她們是非裔美國人而遭種族隔離，3人被迫使用和白人不同的廁所，也被禁止進入白人的餐廳和學校。

約翰遜在2015年獲頒總統自由勳章，NASA署長布里登斯廷發聲明指，約翰遜幫助我們擴大了太空的前沿，因為她的巨大貢獻，也為女性和有色人種開啟了探索太空的大門。