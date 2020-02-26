圖在五角大樓炸毀汽車　19歲青年被捕

美國一名來自阿肯色州的青年，周一（24日）涉嫌企圖在國防部五角大樓的停車場炸毀一輛休旅車，被巡警及時制止後遭拘捕。疑犯將於美東時間周二（25日）下午提堂。

法庭文件指，涉案19歲男子理查森（Matthew Dmitri Richardson）在周一上午10時55分，企圖炸毀一輛停泊在五角大樓北面停車場的Land Rover休旅車，該車輛屬於一名現役軍人，與疑犯並不相識。

當時一名巡警經過停車場，發有一塊燒過的布料在地面冒煙，接着他就見到一名男子，嘗試用打火機點燃一塊插進了休旅車油缸的布料，巡警立即制止，並嘗試捉着疑犯的手腕但不成功，疑犯之後向阿靈頓國家公墓的方向逃去。

到中午時分，警方在阿靈頓國家公墓附近找到疑犯理查森，並將他截停，他當時表示是想「炸死自己」。警方將他拘捕後，在他身上找到打火機、手套和一份有關他在上周六（22日）被捕的法庭文件，該份文件顯示他被控在阿靈頓襲擊執法人員的重罪。

理查森周二下午將在維珍尼亞州亞歷山德里亞的法院提堂，被控以企圖惡意損害及毀壞汽車。