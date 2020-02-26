新冠肺炎：加州城市申禁制令　阻確診患者入住隔離設施

美國加州科斯塔梅薩市上周五（21日）向聯邦法庭申請緊急禁制令，阻止將新冠肺炎患者轉移到該市的隔離地點，橙縣聯邦地區法院法庭周一（24日）舉行聆訊後，裁定將臨時禁制令延長一星期，並將案件押後到下周一（3月2日）再審，以讓州政府有充足時間答辯。

加州的特拉維斯空軍基地，是接收從新冠肺炎疫區回美人士的隔離營之一，較早前，加州政府收到美國國防部通知，指特拉維斯空軍基地一批已確診但病情不嚴重的新冠肺炎患者，不能再留在基地，要轉移到其他地方繼續隔離；據報涉及約50人。

州政府原打算在周日將患者移送到Fairview發展中心，但遭科斯塔梅薩市申請禁制令阻止。在周一的聆訊中，橙縣聯邦法院法官史坦頓（Josephine Staton）要求，市政府與聯邦當局雙方的律師見面商談，以便達成協議。她裁定將臨時禁制令延長，並指出雙方如果能夠更好的溝通，市政府很多疑問應可得到答案。

科斯塔梅薩市在申請禁制令時稱，聯邦當局在決定將患者轉移至Fairview發展中心之前，並沒有通知市政府，也未確定該處的設施是否適合接收患者。史坦頓在裁定延長臨時禁制令時稱：「州政府對患者展示了極大的同理心，我希望州政府以同樣心態，對待科斯塔梅薩的市民。」

旁聽的科斯塔梅薩市民對史坦頓的說法報以掌聲，有市民認為，將大批新冠肺炎患者轉移至人口密集地區的廢棄設施非常不妥，不僅病人不安全，連附近的學校和民居也不能接受這樣輕率的安排。