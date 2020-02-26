指FBI和NIH涉嫌歧視華人　民主黨議員發起調查

美國兩位民主黨眾議員發起對聯邦調查局（FBI）和國家衞生研究院（NIH）的調查，原因是懷疑這兩個機構將華裔科學家當作潛在知識產權盜竊者，有歧視之嫌。

發起調查的是眾議院監督和改革委員會下屬民權和公民自由小組委員會主席拉斯金（Jamie Raskin）和國會亞裔美國人核心小組主席兼美國第一位華裔女性議員趙美心（Judy Chu）。他們在調查聲明中列出例證，指NIH根據FBI的指示，在2018年發出了18000封信，要求管理人員加強審查與外國有聯繫的科學家、特別是與中國有聯繫的科學家。此外，2009年以來，美國根據《經濟間諜法》提出的起訴中，52%針對華裔科學家；而華裔被告最終被宣判無罪或撤銷所有指控的機率，比非華裔被告高出一倍以上，這說明其中或有許多「冤假錯案」。

拉斯金和趙美心分別致函NIH院長科林斯（Francis Collins）和FBI局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray），要求NIH和FBI配合調查並提供必要信息。在致科林斯的信中，兩人指NIH的相關行動具有「種族歧視 （racial profiling）」和「新紅色恐慌（new Red Scare）」的特點。NIH需要向拉斯金的委員會提交18000封信的複印本和收信地址、涉及「盜竊知識產權」案件的調查情況、以及2016年6月以來，NIH與FBI關於調查華裔人員的通信記錄等。

在致克里斯托弗·雷的信中，他們則列舉了FBI對陳霞芬、郗小星等華裔科學家的錯誤指控，並且指出FBI要求大學及科研機構的管理者與其合作，審查華裔教師及科研人員。信中要求FBI提供2014年以來，所有「盜竊知識產權」相關案件的資料，特別是涉案人種族情況。FBI與科研機構監控中國留學生和學者的紀錄，以及FBI與NIH的溝通情況等，也包括在索取的資料當中。